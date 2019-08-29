30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 15:06

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bektaş, mesajında, bir kahramanlık destanı olan ve tarihte yerine alan Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından sayılan 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca özgürlük ve bağımsızlığından asla taviz vermediğini ifade eden Bektaş, şunları kaydetti:

"Yokluklar içindeki milletimiz ve kahraman ordumuz, büyük bir azim, cesaret ve kararlılık sergileyerek vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak, yurdumuzu bölüp parçalamak isteyen yabancı devletlerin işgal ve hükümranlığına son vermek amacıyla Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevk ve idaresinde başlatılan Kurtuluş Savaşı'yla büyük bir destan yazmış, emperyalist güçler dize getirilmiştir. Milli mücadelemizin son aşaması olarak görülen ve Atatürk'ün liderliğinde başlatılan her safhası eşsiz fedakarlık örneği ve kahramanlıklarla dolu Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Savaşı da tarihimizin en önemli savaşlarından birisi olmuş, milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesi ile bir milletin vatan söz konusu olduğunda neleri başarabileceği tüm dünyaya gösterilmiştir. 30 Ağustos Zaferi aydınlık yarınlarımızın habercisi olmuş, büyük ve temelleri sağlam bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasının yolunu açmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman ordumuzun büyük cesaret, özveri ve inancı sayesinde zaferle taçlandırılan kurtuluş savaşıyla bizlere büyük bir devlet ve aydınlık bir gelecek armağan edilmiştir."

GMİS Genel Başkanı Yeşil de 30 Ağustos Zaferi'nin bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa yol gösteren Ulusal Kurtuluş Savaşının, ulusun Büyük Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA