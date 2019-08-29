30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 14:56

Ladik Kaymakamı Harun Arslanargun ile Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslanargun, mesajında, 30 Ağustos zaferiyle Türk milletinin kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders verdiklerini, bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele hareketinin yurt geneline yayıldığını, tek yürek olan Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde elde ettiği başarı neticesi devletin temelinin atıldığını anlatan Arslanargun, "Kahraman Türk milleti ve kahraman Türk ordusu, Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk komutasında yedi düvele karşı verdiği şanlı mücadele ile bütün dünyaya kayıtsız şartsız bağımsızlık ve egemenliğini ilan etmiştir. Haliyle kurtuluş mücadelesi ile tarihe bütün dünyanın unutamayacağı bir destan yazmıştır." ifadesini kullandı.

İstiklal Savaşı'nın yalnızca Türklere değil, dünyadaki tüm mazlum uluslara emperyalist güçler karşısında cesaret verdiğine işaret eden Arslanargun, bu tarihin mirasçıları olarak kendilerine düşen en önemli görevin geçmişten aldıkları güç ve cesaretle geleceğe bakmak, birlik ve beraberliklerinden ödün vermeden demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyeti korumak ve Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak olduğunu kaydetti.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç

Kılıç da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emriyle 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşıyla vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarıldığını, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuştuğunu hatırlattı.

Bu zaferin diğer milletlerin hafızalarında derin izler bıraktığını, Türk'ün gücünü bir kez daha dünya tarihine kazıdığına işaret eden Kılıç, "Kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA