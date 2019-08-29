30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 14:46

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yurdunuseven, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın, milletin bir bütün olarak hareket etmesi ve kahraman ordunun gösterdiği büyük cesaret sayesinde 30 Ağustos 1922'de büyük zaferle sonuçlandığını belirtti.

Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde esareti kabuk etmediğini vurgulayan Yurdunuseven, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimiz, şartlar ne olursa olsun vatanının bütünlüğünden, bağımsızlığı ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını tüm dünyaya ispat etmiş, birçok ulusa da yol göstermiştir. Bugün bizlere düşen bütün yokluklara ve zorluklara rağmen kazanılan bu eşsiz zaferin ardından kurulan devletimize, birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak ve ülkemizi her alanda en üst seviyelere çıkarmak için var gücümüzle çalışmaktır."

Kaynak: AA