30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 14:40

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Acar, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu büyük zaferin yıl dönümünü kutlamanın millet olarak onur ve gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Aziz milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ettiğini belirten Acar, mesajında "Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA