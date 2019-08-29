30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 14:38

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, bağımsızlık ve kurtuluş yolunda Türk milletinin verdiği destansı mücadelenin, 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zafer ile tarih sayfalarına altın harflerle kazındığını belirtti.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat yönettiği ve Kurtuluş Savaşı'nın kesin bir zaferle taçlandırıldığı Başkomutanlık Meydan Muharebesinin, Türk milletinin emperyalist düşman işgalinden kurtulup aydınlığa ve tam bağımsızlığa doğru inançla ilerleyişinin miladı olduğunun altını çizen Kaya, şunları kaydetti:

"Emperyalist işgale karşı savaşarak bize bağımsız bir ülke bahşeden ve Anadolu'yu bize vatan yapan atalarımıza minnet borçluyuz. Bu borcumuzu ödemek ve gelecek nesillere bağımsızlığımızı miras bırakabilmek için vatanımızın hangi koşullarda kurtarıldığını ve kurulduğunu asla unutmamalıyız ve unutturulmasına da izin vermemeliyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ni tam bağımsız bir demokrasi ve hukuk devleti haline getirmeliyiz. Şanlı zaferimizin 97'nci yılında milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız için can veren tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA