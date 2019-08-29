30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 14:36

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ekinci mesajında, tarihteki şanlı yürüyüşün önemli sayfalarından biri olan ve Kurtuluş Savaşı'nı nihayete erdiren "30 Ağustos Zaferi"nin 97. yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını bildirdi.

"26 Ağustos 1922'de Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği emirle başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla sonuçlanmıştır." ifadesini kullanan Ekinci, mesajında şunları kaydetti:

"Bu zafer ile Anadolu insanı bağımsızlığına olan düşkünlüğünü, verdiği onurlu mücadele ile milli birlik ve beraberliğini, milleti ile bütünleşmiş kahraman ordusunun gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Aziz milletimizin bağımsızlık ve vatan uğruna görülmemiş bir fedakarlık örneği ile yazdığı bu büyük destan, aynı zamanda, milletin hürriyet aşkının, değerlerine inancının, ülkesine bağlılığının, özgür ve güçlü yaşama konusundaki kararlılığının asla yıkılamayacak güçte olduğunun en önemli göstergesi olmuştur. Kurtuluş Savaşının zor koşullarında, milletin kahramanlığı, askerlerin cesareti ve komutanların feraset ve basireti ile millet yepyeni bir zafere ulaştı. Tarih ve kültür şuuruna sahip bir millet olarak emanet aldığımız maddi ve manevi değerleri bizden öncekilere ve bizden sonrakilere karşı bir sorumluluk bilinci ile taşımalı, 2023 hedeflerimiz için her gün bir basamak daha yükselebilmek için büyük bir azim ve gayretle hedefimize odaklanmalı, umudunu bizlere bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele etmeli, iyiliklerin artması ve kötülüklerin azalması için durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız."

Ekinci, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve şükranla yad ettiklerini belirterek, aziz milletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularla kutladığını aktardı.

Kaynak: AA