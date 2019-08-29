30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 14:20

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, şanlı Türk tarihinin emsalsiz zaferlerinden biri olan ve Türk milletinin kaderini değiştiren 30 Ağustos zaferinin Türk'ün asla yenilmeyeceğini gösterdiğini belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlık hareketini başarıya ulaştırmış, Cumhuriyetimizin kurulmasının yolunu açmıştır." ifadesini kullandı.

Kazanılan büyük taarruz ile birlikte tarihten silinmek istenen Türk milletinin genci, yaşlısı, kadını, erkeği ile topyekun istiklal ve istikbaline sahip çıkarak hak ettiği bu zaferi şanlı tarihine altın harflerle yazdırdığını aktaran Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA