30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 13:46

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak ve Nejat Koçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakbak, mesajında, bugünün ulusumuzun milli mücadeledeki en büyük adımı ve gurur günü olduğunu belirtti.

Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalması için Malazgirt'te 1071'de başlayan mücadelenin dünya tarihini değiştiren Çanakkale zaferi ile devam ettiğini ifade eden Bakbak, şunları kaydetti:

"Büyük Taarruz kurtuluş mücadelemizin en önemli hamlesiydi. Afyon'dan başladı, Dumlupınar'da düşman püskürtülerek şanlı bir zafere imza atıldı. Türk tarihine Zafer Bayramı olarak geçen 30 Ağustos asırlardır hür yaşayan bir milletin bağımsızlığının da sembolü oldu. Türk milletinin vatan toprağını korumak için birlik ve beraberliğinden asla ödün vermeyeceğinin, karşısında da hiçbir gücün duramayacağının ispatı oldu. Bu aziz milletin atalarından aldığı güç ve inanç ile kazanılan zaferler ışığında daha nice zaferlere imza atacak, nice destanlar yazacak.

Ülkemizi milli seferberlik ruhu ile 2023, 2053 ve 2071'e taşıyacağız. Bu kutlu yolculukta 17 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milletimizle el ele, gönül gönüle, omuz omuza yürüyeceğiz."

Milletvekili Koçer de 30 Ağustos'un Türk milletinin elde ettiği en önemli zaferlerden biri olduğunu ifade etti.

"30 Ağustos'un yedi düvele karşı kazanılan, ordusuyla bütünleşmiş koca yürekli bir milletin cesaret, azim ve fedakarlık dolu destansı zaferi" olduğunu vurgulayan Koçer, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bugün sahip olduğu siyasi ve ekonomik gücüyle mazlumlara umut, teknolojik ve askeri gücüyle düşmana korku veren Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş habercisidir. 97 yıl önce Dumlupınar'da elde edilen bu zafer, Türkiye'yi askeri, siyasi ve ekonomik manevralarla, terörle ve şiddetle yıpratmaya çalışan odakların emellerine asla ulaşamayacaklarının en açık ifadesidir. Türkiye, birlik ve beraberlik içerisinde, milletçe daha müreffeh bir ülke olmak için azim ve kararlılıkla daima ileriye bakacak, daima ileriye yol alacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerim başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu zaferi bize kazandırmış İstiklal mücadelesi kahramanlarıyla bütün şehit ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA