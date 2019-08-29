30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 13:38

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Türk milletinin 30 Ağustos'ta düşmana karşı büyük bir mücadele verdiğini belirtti.

Türk milletinin bu zaferle tüm dünyaya ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Millilik ve yerlilik şiarından kopmadan, kararlılıkla güzel ülkemizi ve yüce milletimizi çağın gerektirdiği her alanda zaferlerden zaferlere koşturmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, göz bebeğimiz Mehmetçiklerimizin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA