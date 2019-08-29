30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 12:52

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürel, mesajında, tarihinin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş aziz milletin şanlı tarihine altın harflerle yazdırdığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonucunda işgal birliklerinin ülkeyi büyük bir yenilgiyle terk ettiği emsalsiz bir kahramanlık destanının 97. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı milletçe birlik ve dirlik içinde kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Gürel, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarihinin en parlak zaferlerinden birini elde eden aziz milletimiz bağımsızlığının simgesi, şehit kanlarıyla sulanmış bayrağını indirmeye, vatanına ve mukaddesatına kastetmeye yeltenenlere aynı ruh ve kararlılıkla sahip çıkmaya her daim hazır olduğunu 15 Temmuz 2016 tarihinde yine tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu gerçek, milletçe büyük hedeflere güçlü adımlarla, üstün azim ve gayretle ilelebet yürüyeceğimizin en önemli göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Karabüklü hemşehrilerimin nezdinde aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlar, başta bu kutlu zaferi bizlere hediye eden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şanlı tarihimizin her döneminde bu toprakları bize ebedi vatan yapma uğrunda canını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, onların aziz emanetlerini ve gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ev Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaynak: AA