30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 12:52

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin "Bu büyük zafer, milletimizin birlik ve beraberliği ile karakterinin resmidir. Hepimiz için gurur günüdür." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu tarihin dünyada eşi benzeri olmayan bir kararlılığın ve inancın eseri olduğunu belirterek, "Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde elde edilen bu zaferin dünyada bir emsali yok. 30 Ağustos 1922, milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilan edildiği tarihtir." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Türk ordusunun, işgalci güçleri Anadolu'dan temizlemek için 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da başlattığı Büyük Taarruz'un, Dumlupınar'da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün idaresinde düşmanların imha edilerek zafere ulaştığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu büyük zafer, milletimizin birlik ve beraberliği ile karakterinin resmidir. Hepimiz için gurur günüdür.

Necip milletimiz tarih boyunca bayrak, vatan ve bağımsızlık gibi değerlerinden asla vazgeçmemiştir. Yurtta ve dünyada daima barıştan yana olan yüce milletimiz, bağımsızlığına ve vatanına göz dikildiğinde, gözünü hiçbir şeyden sakınmamıştır. Bu kutsal değerlerimiz ve geleceğimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkanların temellerini atan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize şükran ve minnet duymaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası adına tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA