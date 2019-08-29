30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 12:20

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sezer, mesajında, tarihi zaferlerle dolu milletin ve şanlı ordunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı Büyük Zaferin 97. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Kazanılan Büyük Taarruz ile birlikte tarihten silinmek istenen milletin, genci yaşlısı, kadını erkeği demeden istiklal ve istikbaline sahip çıkarak hak ettiği bu zaferi şanlı tarihine altın harflerle yazdırdığına dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

"30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu şanlı zafer, bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletimizin en önemli kilometre taşlarından biri olmuş, Cumhuriyetin temelleri de burada atılmıştır. Bugün bizlere düşen aynı şuur ve ruhla ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakların bedelini kanlarıyla ve canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da Türk milletinin, tarih boyunca birlik ve beraberliği yıkmaya tevessül eden her türlü girişimi boşa çıkardığını vurguladı.

Türk milleti için 30 Ağustos'un çok özel bir anlam ve öneme sahip olduğunu belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Büyük zaferle milletimiz, ayrılmaz bir bütün olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık ettiği Büyük Taarruz neticesinde işgal altındaki vatan topraklarımız düşmandan bütünüyle arındırılmış ve İstiklal Savaşımız hak ettiği büyük zaferle taçlanmıştır. Bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin azmi ve gayreti sayesinde her geçen gün daha da kalkınmaktadır. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazilerini rahmet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA