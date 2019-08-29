30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 12:06

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kalaycı, mesajında, 30 Ağustos'un, Türk milletinin ortak mücadelesini anlatan önemli bir zafer tarihi olduğunu belirtti.

Tarihten silinmek istenen Türk milletinin 30 Ağustos'ta istiklal ve geleceğine sahip çıktığına işaret eden Kalaycı, mesajında şunlara yer verdi:

"30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu büyük zafer, tamamen bağımsız, özgür ve hür yaşama isteğini ortaya koyan milletimizin en önemli tarihlerinden birisi olmuş, cumhuriyetimizin temelleri de burada atılmıştır. Bugün bizlere düşen, atalarımızın bizlere emanet ettiği bu kutlu vatanı her zaman korumak, cumhuriyetimize sahip çıkmak ve bu şuurla hareket ederek ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Yüce Türk Milleti geçmişin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiştir ve etmeyecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu ve büyük taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, şanlı milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA