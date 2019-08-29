30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 12:06

Karaman Valisi Fahri Meral, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Meral mesajında, 30 Ağustos'ta, Türk milletinin, ülkeyi parçalamak ve esaret altına almak isteyenlere karşı, sarsılmaz azmini ve iradesini gözler önüne serdiğini belirtti.

Ecdadın canı pahasına verdiği bu şanlı mücadelenin tarihi bir dönüm noktası olduğunu aktaran Meral, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu kutlu mücadele, ülkemizin sonsuza kadar hür ve bağımsız olmasının yolunu açmıştır. Bizler geçmişimizden aldığımız bu güç ve ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yüceltmeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, karaman Türk halkının ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Öte yandan Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, MHP Karaman İl Başkanı Oktay Yılmaz, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman Esnaf ve Sanatkarları Odalar Birliği Başkanı Bayram Uysal, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Alkan ve Meclis Başkanı Ahmet Çelik, Karaman Ticaret Borsası Başkanı Ekrem Çavaş da yayımladıkları mesajlarla Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA