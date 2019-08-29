30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 11:14

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bilgin, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın işgalden kurtuluşun, bağımsızlığın ve özgürlüğün doğuş tarihi olduğunu belirtti.

30 Ağustos tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Bilgin, büyük zaferin 97'nci yıl dönümünün gurur ve mutluluğunu yaşandığını aktardı.

Türk milletinin tarihinin zaferlerle dolu olduğunu bildiren Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Asırlardır hür yaşayan ve şanlı tarihi zaferlerle dolu milletimizin bağımsızlığına göz dikenlere karşı, yokluklara rağmen azimle, inançla, birlik ve beraberlik içinde yekvücut olarak toprağını nasıl müdafaa ettiğinin canlı bir örneği olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile milletimiz, vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini, bayrağın göklerden asla indirilemeyeceğini, ezanların asla dindirilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, alnımızı ak, başımızı dik tutarak şanlı bir tarihi bizlere armağan eden Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı ile anıyor, başta Kırklarelili hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimiz ve ailelerinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, iyiliklerin artmasını ve kardeşliklerin ebediyete kadar sürmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA