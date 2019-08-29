30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 10:52

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.

Başkan Beyoğlu, mesajında, 97 yıl önce ülkeyi işgal eden emperyalist güçlere karşı milletin verdiği kahramanca mücadeleye dikkat çekerek, aynı ruhun bugün de diri olduğunu vurguladı.

"Vatanımızı parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen emperyalist güçlere karşı yokluk içinde, zor koşullarda tek vücut olan aziz milletimizin bağımsızlığı uğruna gösterdiği sarsılmaz azim ve kararlılığı, dünya tarihinde eşine az rastlanan büyük bir zafere imza atmasıyla sonuçlanmıştır." ifadelerini kullanan Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi bugün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama idealleri uğruna dimdik ayakta kalmaya devam edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Zafer Bayramımızın 97. yılını en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA