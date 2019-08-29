30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 10:48

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



İnan, mesajında, büyük zaferin 97. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve sevinci içerisinde olduklarını belirtti.



İnan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer ulusları cesaretlendirerek, mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olmuştur. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 97. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA