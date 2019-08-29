30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 10:12

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür ve Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şenlikoğlu, mesajında, 30 Ağustos zaferinin, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Büyük Taarruz'da Giresunluların büyük rol üstlendiğini, vatan savunmasında önemli rol aldıklarını vurgulayan Şenlikoğlu, "Kuvayı Milliye ruhu içerisinde ülkemizin bölünmez bütünlüğü adına canını seve seve veren ve şehitlik mertebesine ulaşan tüm kahramanlarımızı bir kez daha anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum." ifadesini kullandı.

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür ise mesajında, 30 Ağustos Zaferinin milletin egemenliğini, kayıtsız şartsız tüm dünyaya haykırışı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türk Milleti ve ordumuz, 30 Ağustos Zaferi ile her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bin yıllık vatanımızı parçalamak isteyenlere hak ettikleri cevabı en iyi şekilde vermiştir. Başkomutan Atatürk liderliğinde 30 Ağustos 1922'de kazanılan bu zafer, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olmasını sağlamıştır."

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, mesajında, milletin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiğini belirterek, "Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolunda en önemli aşamalarındandır. Milli Mücadeleyi zaferle taçlandıran, milletimize özgürlük kazandıran, bayrağımızın onurla dalgalandığı vatan topraklarını bizlere bırakan kahramanlarımızla ne kadar övünsek azdır." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA