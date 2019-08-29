30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

29.08.2019 09:10

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Altıntel, mesajında, 30 Ağustos'un işgalden kurtuluşun, bağımsızlığın ve özgürlüğün doğuş tarihi olduğunu belirtti.

Zafer Bayramı'nın onurla ve gururla kutlandığını ifade eden Altıntel, mesajında şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi'ni kazanan ve ülkemizin geleceğine ışık tutan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Milli ve manevi değerlerinden asla taviz vermeyen Türk milleti, tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan bu şanlı zafer için, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden, yokluk içinde cepheye koşmuş, kanlarıyla suladıkları vatan toprağından ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceklerini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamışlardır. Yüzyıllarca tarihin akışına yön veren milletimiz, 30 Ağustos 1922 tarihinde olduğu gibi bugün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine yönelik saldırılara karşı aynı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir."

Kaynak: AA