30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

28.08.2019 19:54

Malatya Valisi Aydın Baruş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Baruş, mesajında, tarih boyunca hürriyetin, vatanseverliğin, cesaretin ve kahramanlığın timsali olan Türk milletinin emperyalist işgal güçlerine karşı canıyla, kanıyla verdiği destansı mücadelenin taçlandırıldığı Büyük Zafer'in 97. yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın engin mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Eşsiz zaferin, necip milletin gerek duyulduğunda vatanının ve bağımsızlığının düşmanları ile savaşmak için neleri göze alabileceğinin en nadide örneği olduğunu kaydeden Baruş, şöyle devam etti:

"Malazgirt'te kendisinden 5 kat büyük bir ordunun üzerine hiç tereddüt göstermeden at süren Sultan Alparslan'dan, gemileri karadan yürütüp devasa şahin toplarıyla yıkılmaz sanılan surlarını yerle bir ederek Bizans'ı tarihin tozlu raflarına kaldıran Fatih Sultan Mehmet'e, Mohaç'ta tarihin en kısa ve en kesin zaferlerinden birini kazanan Kanuni Sultan Süleyman'dan dünyanın en güçlü devletlerini ve en güçlü ordularını Anadolu'yu karış karış gezerek hilalin gölgesinde topladığı milletiyle birlikte zelil eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan cesaret timsali atalarımız, isimsiz kahramanlarımız, aziz şehitlerimiz, şanlı gazilerimiz… Emin ve müsterih olunuz ki, aziz Türk milleti bıraktığınız mirasın kutsiyetini bilerek, azim, cesaret ve kararlılıkla kutlu mirasınıza sahip çıkmaktadır."

Baruş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Büyük Zafer'in ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman mimarlarını, milli güvenliğin muhafazası ve devletin bekası uğruna şehadete yürüyen emniyet ve güvenlik güçlerini saygı ve minnetle yad ettiğini belirtti.

Kaynak: AA