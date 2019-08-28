30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

28.08.2019 15:18

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayılmadı.

Günaydın, 30 Ağustos Zaferi'nin milletin ortak değerlerde bütünleşerek, birlik ve beraberlik içerisinde büyük fedakarlıklarla yazılan bir kahramanlık destanı olduğunu, Türk milletinin bu zaferle egemenliğini kayıtsız, şartsız tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Tarihte nice parlak zaferlere imza atan kahraman Türk ordusunun bölgesinde bir güç ve istikrar unsuru olarak ülkemizin saygınlığını artırdığına dikkati çeken Günaydın, şunları kaydetti:

"Ordumuzun, vatan savunmasında ve uluslararası görevlerdeki başarılarıyla iftihar ediyoruz. Bu idealle ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması uğrunda yüksek bir vazife şuuruyla görevini yapan kahraman Mehmetçiklerimizin bu mücadeledeki fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir. Şanlı bayrağımızın altında özgürce yaşamamıza imkan sağlayan kahraman ecdadımızdan aldığımız güçle büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği yolda kararlı bir şekilde ilerlemeye ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız. Millet olarak hem bizden öncekilere, hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluk büyük ve bir o kadar da gurur vericidir. Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugün de milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunu, milli birlik, beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir."

Kaynak: AA