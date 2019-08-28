30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

28.08.2019 14:50

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, 30 Ağustos'un, işgalden kurtuluşun, bağımsızlığın ve özgürlüğün doğuş tarihi olduğunu belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Gündoğdu, mesajında şunlara yer verdi:

"30 Ağustos 1922 de Başkumandanlık Meydan Muharebesi'yle ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık için egemen güçlere karşı kazandığı büyük zaferin yıl dönümünde Mustafa Kemal'in sözlerini bir kez daha hatırlıyoruz. 'Bu gün kutladığımız büyük zafer özellikle Türk ordusunundur, Türk ordusu ve Türk milleti var olsun' 19 Mayıs 1919 Tarihinde Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması ile Kurtuluş Savaşı'nın temelleri atılmış, 26 Ağustos 1922 Tarihinde Büyük Taarruz başlamış, 30 Ağustos 1922 tarihinde yapılan Başkomutanlık Meydan Savaşı'yla da zafere ulaşılmıştır.



Bu savaşın temel sloganı, 'Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa vardır o satıh, bütün vatandır' anlayışı üzerine oturmuştur.

30 Ağustos, emperyalist işgalden kurtuluşunu ilan eden Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuş tarihidir. Laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin yolunu açan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA