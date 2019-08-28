30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

28.08.2019 12:34

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Vali Köşger, mesajında, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin 97. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Köşger, 30 Ağustos Zaferi'nin ülkeyi parçalamak ve milleti esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, milletin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan şanlı bir zafer olduğunu vurguladı.

Türk milletinin haklı ve onurlu direnişiyle, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini, savaşın kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin, sayısal güçten daha üstün olduğunu tüm dünyaya kanıtladığına dikkati çeken Köşger, Türk milletinin bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösterdiğini kaydetti.

Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, gücünü aziz milletinden alan, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak dünya devletleri arasında seçkin yerini aldığına işaret eden Köşger, şöyle devam etti:

"Bilinmelidir ki dün Çanakkale'de, İstiklal Harbinde, 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir."

Kaynak: AA