30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

27.08.2019 10:20

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kesimoğlu, mesajında, 30 Ağustos Zaferi ile Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

30 Ağustos 1922 tarihinde aziz Türk milletinin 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek çıktığı yolda bu topraklarda yaşayan insanların, asla tutsak yaşamayacağını tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Bu zafer ile halkımızın yaktığı bağımsızlık, özgürlük ve adalet ışığı tüm mazlum milletlerin de tutsaklık zincirlerini kırarak özgürlüğe kavuşmasına ilham vermiştir. Özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımız 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır. Başta Kurtuluş Savaşı'nın önderi cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyor, vatanı için mücadele veren kahramanlara şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: AA