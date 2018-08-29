30 Ağustos Zafer Bayramı'na Doğru

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, vatanın birliği ve milletin bağımsızlığı uğruna verilen büyük ve onurlu mücadelenin kazanıldığı bu zaferin 96. yıl dönümünde tüm Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda hür ve kendi bayrağımız altında yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun."