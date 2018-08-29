30 Ağustos Zafer Bayramı'na Doğru

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ustaoğlu, mesajında, tarihte çok önemli bir yere sahip olan milli kurtuluş savaşının eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandığını belirtti.

Cumhuriyete hayat veren, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümünü kutlamanın büyük onuru ve sevincini yaşadıklarını kaydeden Ustaoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu zafer, dünya tarihine damga vuran milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olmakla birlikte asırlardır hür yaşayan bir milletin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. Bu zafer birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece olmaz denilenleri başardığımızın bir göstergesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, bu zaferi bize armağan eden başta gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."