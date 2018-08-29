30 Ağustos Zafer Bayramı'na Doğru

Kars Valisi Rahmi Doğan, Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Doğan, mesajında Kurtuluş Savaşı'nı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin 96'ncı yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

30 Ağustos Zaferi'nin ülkeyi parçalamak ve milleti esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, milletin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığıyla kazanılmış bir zafer olduğuna dikkat çeken Doğan, şunları kaydetti:

"Türk Milleti, haklı ve onurlu direnişiyle, bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini, savaşın kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin, sayısal güçten daha üstün olduğunu tüm dünyaya kanıtlayarak bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gücünü aziz milletinden alan, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak dünya devletleri arasında seçkin yerini almıştır."