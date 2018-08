30 Ağustos Zafer Bayramı'na Doğru

Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaymak, mesajında, vatan toprağının düşman işgalinden kurtuluşu ile ulusun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 96. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla karşıladıklarını ifade etti.

Kazanılan büyük zaferin şanlı milletin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini aldığını vurgulayan Kaymak, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan ve Kurtuluş Savaşı'mızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu büyük zaferin ardında, milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı, kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır. Dönemin şartları içerisinde askeri kuvvetlerimizden kat kat üstün bir ordu karşısında kazanılan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile milletimiz; birlik ve beraberliğinden, hürriyet ve bağımsızlığından en zor koşullarda dahi vazgeçmeyeceğini adeta tüm dünyaya haykırmıştır.

Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve bağımsızlığımız dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an, her saniye canlı kalacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anar, tüm Samsunlu hemşehrilerime sevgi ve selamlarımı sunarım."

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise mesajında 30 Ağustos Zaferi'ni aziz milletin imanından aldığı güçle girdiği her savaştan zaferle çıktığını kanıtlayan, birliğini ve beraberliğini ortaya koyan bir kahramanlık destanı olarak nitelendirdi.

Aynı inanç ve gururla, birlik ve beraberlik içinde bu büyük coşkuyu kutladıklarını ifade eden Köktaş, şunları kaydetti:

"30 Ağustos'ta elde edilen bu destansı zafer ile birlikte, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri de atılmıştır. Bu anlamda, aziz milletimiz için çok özel ve anlamlı bir öneme sahip olan 30 Ağustos hepimizin ortak bayramı ve iftihar vesilesidir. Zaferlerle dolu tarihimizden ders almayarak bugünde istiklalimiz ve istikbalimiz üzerinde her türlü oyunlarını sürdürmeye devam eden şer odakları, aynı hezimeti yaşamaya mahkumdurlar.

Bugün, bizlere düşen görev, bütün imkansızlıklara, bütün yokluklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurulan Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek, gelecek hedeflerimiz doğrultusunda tüm gücümüze çalışmaktır. Bu duygularla, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bekası ve istikbali uğruna mücadele veren tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi de minnetle yad ediyorum."

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu 30 Ağustos'un, Anadolu insanının büyük yokluklar içinde destansı bir mücadele vererek, bağımsızlık savaşını zaferle sonuçlandırdığı gün olduğunu anımsattı.

Hancıoğlu, mesajında, Türk milletinin bu şanlı zaferle, en güç koşullarda bile esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini bildirdi.

Hancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu büyük savaş, aynı zamanda ümmetten millete giden yolu inşa etmiş, tam bağımsız, ulus egemenliğine dayalı, laik-demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolunu açmıştır. Bugün bizlere düşen görev 30 Ağustos'ta yakılan bu özgürlük meşalesini, geleceğe taşımaktır.

Koşullar ne olursa olsun, karşımıza hangi zorluklar çıkarsa çıksın ülkemize ve bağımsızlığımıza sahip çıkacağız. Emperyalizme başkaldırının zaferle taçlandığı gün olan 30 Ağustos, sonsuza dek yolumuzu aydınlatacak. Bu düşüncelerle; ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."