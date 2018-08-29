30 Ağustos Zafer Bayramı'na Doğru

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gökcan, mesajında, Türkiye'nin 96 yıl önce olduğu gibi, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tehditleri ve saldırıları bertaraf etme konusunda aynı kararlılığını muhafaza ettiğini belirtti.



Büyük Zafer'in 96. yıldönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gökcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Türk milletinin 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde başlattığı istiklal mücadelesi, tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zafere taşınmıştır.

30 Ağustos zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Bu zafer, siyasi ve sosyal sonuçları itibarıyla tarihe yön vermiş, emperyalistlere karşı İstiklal Savaşı yürüten birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı olmuştur. Şüphesiz bu zorlu süreçte en büyük güç kaynağımız 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' ilkeleri etrafında bütünleşen milletimizin birlik ve beraberliğidir."