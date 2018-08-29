30 Ağustos Zafer Bayramı'na Doğru

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, emperyalizme karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Ağustos Zaferi'nin tam bağımsızlığın, birlik, beraberlik ve kardeşliğin yaratıcısı olduğunu belirtti.

Türkiye tarihinin zaferlerle dolu olduğunu aktaran Gündoğdu, mesajında şunlara yer verdi:

"Ulusumuzun, özgürlük ve bağımsızlık için dönemin egemen güçlerine, emperyalizme karşı, Mustafa Kemal önderliğinde verdiği inançlı ve kararlı mücadele 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlamış ve 30 Ağustos 1922 de Dumlupınar'da yapılan Başkumandanlık Meydan Muharebesiyle zaferle sonuçlanmıştır. Bu zafer, bu bayram yalnızca bizim değil, tüm mazlum ulusların, hatta tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır."