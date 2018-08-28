30 Ağustos Zafer Bayramı'na Doğru

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Polat, mesajında, Türkiye tarihinin zaferlerle dolu olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un millet olarak kararlılık, birlik, beraberlik ve hürriyet sevdasının en büyük göstergesi, zaferden öte büyük bir inancın eseri olduğunu aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Tarih sahnesinde var olduğu günden beri bağımsızlığı ile tüm dünyaya örnek olan milletimizin tarihi zafer ve kahramanlıklarla doludur. 1071 tarihinde Malazgirt'te başlayan şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, Cumhuriyetimizin kuruluşu ile taçlanmıştır. 30 Ağustos zaferi de milletimizin şanlı zaferlerinden biridir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan bu büyük zaferin 96. yıl dönümünü kutlamanın millet olarak onur ve gururunu yaşıyoruz."

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümünde millet olarak hep birlikte kenetlenerek kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Çakır mesajının devamında, "Bilinmelidir ki 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesiyle, dün Çanakkale'de, İstiklal Harbinde, 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama, azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir." ifadelerini kullandı.