30 Ağustos Zafer Bayramı'na Doğru

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürer, mesajında, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu topraklarına göz diken emperyalist güçlere karşı Türk ulusunun, ulus olma bilinciyle bütünleşerek, 30 Ağustos 1922'de tarihte eşine ender rastlanan büyük zaferi kazandığını anımsattı.

Özgürlük ve bağımsızlık için kenetlenen ulusun Anadolu'nun işgaline geçit vermediğini belirten Gürer, şunları kaydetti:

"Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, ulusumuzun sarsılmaz bir özgürlük ve bağımsızlık arzusuyla kazandığı bu eşsiz zaferi iyi anlamalıyız, iyi kavramalıyız. Bizlere emanet edilen cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkmak için muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmalıyız. Çalışmalıyız, üretmeliyiz ve dünya üzerinde kendi ayakları üzerinde durabilen, ekonomide, sağlıkta, tarımda, eğitimde, bilim ve teknolojide çağdaş ülkelerle yarışabilir duruma gelmeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'ya istiklal, ya ölüm' diyerek başlattığı kurtuluş mücadelesini kazanan bir ulusun evlatları olarak, 'yurtta barış, dünyada barış' anlayışıyla tüm dünyada ve ülkemizde barış, huzur ve kardeşlik duygularıyla ve hakça paylaşımın olduğu bir düzen içinde yaşayacak şartların oluşacağı, aydınlık yarınlara kavuşacağımıza olan inancımız tamdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en işten dileklerimle kutluyorum. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."