30 Ağustos Zafer Bayramı'mız Kutlu Olsun
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30 Ağustos Zafer Bayramı'mız Kutlu Olsun

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız Kutlu Olsun
Habermetre - Haberler | Toplum

30 Ağustos destanı, istiklal mücadelemizin dünyaya emsal bir zaferle taçlandığı gündür.

30 Ağustos destanı, istiklal mücadelemizin dünyaya emsal bir zaferle taçlandığı gündür. Bu eşsiz zaferin ardında, yokluk ve imkansızlıklar içinde bulunan aziz milletimizin bağımsızlık aşkı, kahraman ordumuzun fedakarlığı vardır. Bize miras bırakılan bu aziz vatanın bekası ve selameti için bugünün önemini idrak etmek zorundayız.

Zaferden kısa süre sonra kurulan Cumhuriyetimiz, küllerinden doğan bir devletin günden güne, yıldan yıla nasıl atılım gösterdiğinin, coğrafyasında nasıl önde gelen devletlerden biri olduğunun da resmini ortaya koymuştur. Bu gelişimi engellemek arzusuyla yanıp tutuşan herkese karşı dimdik ayakta duran Türkiye Cumhuriyeti, aydınlık ve güçlü yarınlara, sağlam ve kararlı adımlarla; köklerinden, tarihinden, gelenek ve göreneklerinden asla ödün vermeden ilerleyecek ve Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi "İlelebet payidar kalacaktır. "

Bu duygu ve düşüncelerden hareketle, 30 Ağustos'u bizler için zaferle, bağımsızlıkla özdeşleştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin her bir ferdini, gözlerini kırpmadan canlarını veren aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Büyük Zaferin 99. yılında, tüm halkımızın ve şanlı ordumuzun her mensubunun Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzurla kutlayacağımız nice 30 Ağustos'lara milletçe birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmayı diliyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

Kaynak: Habermetre

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