30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! En güzel 30 Ağustos resimli Zafer Bayramı mesajları! 30 Ağustos Zafer Whatsapp resimleri, sözleri! Atatürk sözleri
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30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! En güzel 30 Ağustos resimli Zafer Bayramı mesajları! 30 Ağustos Zafer Whatsapp resimleri, sözleri! Atatürk sözleri

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, en güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 30 Ağustos Zafer Whatsapp resimleri ve Whatsapp mesajlarını tercih ediyor. İşte En güzel 30 Ağustos mesajları be Atatürk sözleri!

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! En güzel 30 Ağustos resimli Zafer Bayramı mesajları! 30 Ağustos Zafer Whatsapp resimleri, sözleri! Atatürk sözleri
29.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:12

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları büyük zaferin 2020'deki yıldönümünde de paylaşılmaya devam ediyor. Türk milletinin şanlı zafer bayramı olarak kutlanan 30 Ağustos Bayramı için önemli sözler ve resimli mesajları derledik. İşte, Atatürk sözleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! En güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! 30 Ağustos Zafer Whatsapp resimleri, Whatsapp mesajları!

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI!

* Zafer bayramımız kutlu olsun bize özgürlüğümüzü veren Atamızı saygıyla anıyoruz...

* Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.

* Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.

* Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.

* Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! En güzel 30 Ağustos resimli Zafer Bayramı mesajları! 30 Ağustos Zafer Whatsapp resimleri, Whatsapp mesajları! Atat

* Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

*Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene

* Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurullan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur.

*Bu zafer, Türk milletini yok etmeye çalışan işgal güçlerinin haksızlıklarına, yoksulluğa ve tüm olumsuzluklara karşı aziz milletimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya Türk milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır, ay yıldızlı bayrağımız milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanacaktır diye haykırdığı, aziz milletimizin şanlı zaferidir.

* Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile; insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz…

*Uluslar kendi kaderlerini kendileri yazar ellerinden kalemleri alınsa bile.30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım...

*Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene

* Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur.

* Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Türk milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır.

* Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur. Ancak bu doğuştan gelen yeteneği geliştirebilecek metodlarla donanmış vatandaşlar lazımdır.

*30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! En güzel 30 Ağustos resimli Zafer Bayramı mesajları! 30 Ağustos Zafer Whatsapp resimleri, Whatsapp mesajları! Atat

*Bu zafer, Türk milletini yok etmeye çalışan işgal güçlerinin haksızlıklarına, yoksulluğa ve tüm olumsuzluklara karşı aziz milletimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya Türk milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır, ay yıldızlı bayrağımız milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanacaktır diye haykırdığı, aziz milletimizin şanlı zaferidir.

* Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve ömrünü çalışmadan geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuzda yeri yoktur, hakkı yoktur.

* Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

* 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum.

* Halkın sesi, Hak'ın sesidir.

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! En güzel 30 Ağustos resimli Zafer Bayramı mesajları! 30 Ağustos Zafer Whatsapp resimleri, Whatsapp mesajları! Atat

* Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.

*Esareti kabul etmeyen ve kanının son damlasına kadar savaşarak bu zaferi bize armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Zafer Bayramı'nız kutlu olsun...

*Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! En güzel 30 Ağustos resimli Zafer Bayramı mesajları! 30 Ağustos Zafer Whatsapp resimleri, Whatsapp mesajları! Atat

EN GÜZEL 30 AĞUSTOS RESİMLİ ZAFER BAYRAMI MESAJLARI!

* İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye'nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır.

* Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.

* Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! En güzel 30 Ağustos resimli Zafer Bayramı mesajları! 30 Ağustos Zafer Whatsapp resimleri, Whatsapp mesajları! Atat

* Türkiye'nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.

* Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız.

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! En güzel 30 Ağustos resimli Zafer Bayramı mesajları! 30 Ağustos Zafer Whatsapp resimleri, Whatsapp mesajları! Atat

* 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde kazanılan ve kurtuluş savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu büyük zaferin ardında milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır.

* 30 Ağustos zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır.

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! En güzel 30 Ağustos resimli Zafer Bayramı mesajları! 30 Ağustos Zafer Whatsapp resimleri, Whatsapp mesajları! Atat

* Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.

* Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur.

* Ya istiklal, ya ölüm.

* Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

* Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.

* Büyük ve tarihi olayları ancak büyük milletler yaşayabilir.

* Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! En güzel 30 Ağustos resimli Zafer Bayramı mesajları! 30 Ağustos Zafer Whatsapp resimleri, Whatsapp mesajları! Atat

* Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

* Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

* Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

* Bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.

* Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır.

* Felaketler insanları, zeki milletleri daima azimli ve yeni hamlelere sev keder.

ATATÜRK SÖZLERİ!

  • Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. (Mustafa Kemal ATATÜRK).
  • Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Hayatı millet tehlikeye maruz kalmayınca harp bir cinayettir. (Mustafa Kemal ATATÜRK).
  • Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.
  • Ülkemizini tarihteki büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer bayramı milletimizin dirlik ve birliği için, barış ve refahı için kutlu olsun.
  • Bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.
  • Milli mücadele boyunca başta Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi şükranla anar yüce Türk milletinin Zafer Bayramını kutlarım.
  • Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. (Mustafa Kemal ATATÜRK).

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