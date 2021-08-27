30 Ağustos Zafer Bayramı Menteşe'de coşkuyla kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Menteşe'de hazırlıklar başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Menteşe'de hazırlıklar başladı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan fener alayı bu yıl Menteşe Belediyesi tarafından organize edilecek kutlamalar ile yapılacak.

Kutlamalar 30 Ağustos Pazartesi günü saat: 20.00'de Cumhuriyet Meydanında yapılacak fener alayı ile başlayacak. Protokolün ve vatandaşların katılımı ile yapılacak Fener Alayında kortej meşaleler ve Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı, Özer Türk Caddesi, Hasan Ercan Caddesi ve Recai Güreli Caddesi güzergahında yürüyecek gerçekleştirecek. Kortej yürüyüşünün ardından kutlamalar Zakkum konseri ile devam edecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş pandemi nedeniyle bayram ve kutlamaları yapamadıklarını belirterek, "Covid-19 salgını sağlığımızın yanında sosyal yaşantımızı da olumsuz etkiledi. Bu süreçte bayramlarımızı kutlayamadık. Normalleşme dönemi ile birlikte geçtiğimiz yıl yapamadığımız fener alayımızı bu yıl Cumhuriyet Meydanımızda yapacağız. Ardından düzenlediğimiz konser ile vatandaşlarımızla bir arada olacağız. Tüm halkımızı Cumhuriyet Meydanında yapacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına davet ediyorum. Bu zaferi hep birlikte coşkuyla kutlayalım. " dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı