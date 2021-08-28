30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi turnuvası başladı
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30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi turnuvası başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi turnuvası başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Masa Tenisi İl Temsilciliği Faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı İl Birinciliği Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Salonun da yapılan müsabakalarla başladı.

Masa Tenisi İl Temsilciliği Faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı İl Birinciliği Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Salonun da yapılan müsabakalarla başladı.

Büyükler kategorisinde 30 Ağustos Zafer Bayramı İl Birinciliği 34 sporcu mücadele ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Birinciliği için raket sallayan sporculara başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi turnuvası başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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