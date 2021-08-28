30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi turnuvası başladı

Masa Tenisi İl Temsilciliği Faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı İl Birinciliği Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Salonun da yapılan müsabakalarla başladı.