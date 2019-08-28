28.08.2019 14:18

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası" tamamlandı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği'nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan turnuva, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Gençler ve veteranlar olmak üzere iki kategoride düzenlenen müsabakalarda 25 sporcu mücadele etti.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Zekeriya Gider birinci olurken, ikinci Furkan Ünüvar, üçüncü Yasin Erol, dördüncü Kemal Yüksel oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: AA