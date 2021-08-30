30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel

30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü dolayısıyla, fener alayı düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü dolayısıyla, fener alayı düzenlendi. Aksaz Askeri Bandosu'nun mini konserinin ardından gecenin sonunda sahne alan ünlü sanatçı Berkay şarkıları ile Marmarislileri eğlendirdi.

Marmaris Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Atatürk Caddesi, Ketenci Kavşağı'nda başlayan yürüyüş 4 kilometre mesafedeki Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki Atatürk Meydanı'na kadar devam etti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, başkan yardımcıları ile yaklaşık 10 bin kişi ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyüşe katıldı.

Türk Chooper motosiklet grubunun başını çektiği kortejde, Marmaris Motor Kulübü motorları ile geçişte yer aldı. Rusya, Azerbaycan, Bulgaristan ve Özbekistan folklor ekipleri de fener alayına ellerinde Türk ve kendi ülkelerinin bayrakları ile katıldı. Fener alayının ardından Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı askeri bando hem Zafer Bayramı'nın 99. yılı için hem de Türk Silahlı Kuvvetleri günü adına marşlardan ve güncel şarkılardan oluşan mini konser verdi. Gecenin sonunda meydanı dolduran 10 bin kişi pop sanatçısı Berkay konseriyle eğlendi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay konser arasında Berkay'a çiçek vererek, Marmarislilerin Zafer Bayramı'nı kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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