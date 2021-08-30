30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Koçarlı, Germencik ve Söke ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı.

Aydın'ın Koçarlı, Germencik ve Söke ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı.

Söke Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Üsteğmen Mustafa Hanay, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Daha sonra İlçe Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi zeybek gösterisi yaptı.

Törene Kaymakam Soner Zeybek, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Aziz Çiçek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Salih Devrim, Söke Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, gaziler, vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.

Koçarlı

Koçarlı ilçesindeki tören ise Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde yapıldı.

Burada konuşma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Samet Açıkgöz, 30 Ağustos'un ülke tarihindeki önemine dikkati çekti.

Törene Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan da katıldı.

Programın ardından Tepeli, makamında tebrikleri kabul etti.

Germencik

Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Fuat Öndeş Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Günün önemine ilişkin konuşma yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Neslihan Akçor, Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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