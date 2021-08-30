30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

4 Temmuz Mahallesi Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burhan Demir ve Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Canbaba, tebrikleri kabul etti.

Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifi ve Karamürsel Yelken Kulübü tekneleriyle de Türk bayraklarıyla denizde gösteri yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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