30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDICumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında Kahraman Türk Ordumuzun en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDICumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında Kahraman Türk Ordumuzun en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamalarında Yıldırım AKBULUT Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Yıldırım AKBULUT Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na, Kaymakam Adem ESER, Belediye Başkanı Mert UYGUN, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun KAYA, İlçe Jandarma Komutanı Salih ALBAYRAK ve ilçe protokolünün katılımları ile çelenk sunuldu. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ; Yıldırım AKBULUT Meydanı'ndaki çelenk sunma töreni, J. Asb. Kd. Çvş Bekir KÜRKÇÜ tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre