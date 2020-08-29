30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı yasak var mı?
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı yasak var mı?

30 Ağustos kutlamaları yasaklandı mı? 30 Ağustos 1922 tarihinde Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk ve askerleri, Büyük Taarruz'dan zaferle çıktı. Her yıl 30 Ağustos günü bu zafer farklı etkiliklerle kutlanıyor. İçişleri Bakanlığı, 30 Ağustos kutlamalarına dair genelge yayımladı. İşte, detaylar...

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı yasak var mı?
29.08.2020 11:36 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:39

30 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, her yıl 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi'ni ulusal bir bayram olarak kutluyor. Ayrıca bugün resmi tatildir. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanması, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmasına neden oldu.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI YASAKLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı, konu hakkında genelge yayımlayarak şu ifadeleri kullandı: ''Bazı basın yayın organlarınca yapılan "İçişleri Bakanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarının Yasaklandığı" iddiasına yönelik kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zaruriyeti ortaya çıkmıştır;

Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümleri uyarınca icra edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili Bakanlığımızca alınan yasaklama kararı bulunmamakta olup 19.08.2020 tarihli yazımızla yapılan düzenleme Covid 19 salgını ile mücadelede içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat süreci içerisinde alınması gereken tedbirlerin Valiliklere bildirilmesidir.

Bu çerçevede Covid 19 salgını ile mücadele süreci başladığı andan itibaren diğer dini ve resmi bayramlarda olduğu gibi bayram kutlamalarında kamu görevlileri başta olmak üzere vatandaşlarımızın fiziki mesafe kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde kalabalıklara neden olunmaması için bazı tedbirler alınması ve çeşitli kısıtlamalara gidilmesi Valiliklerimizden istenilmektedir.

Benzer uygulamalar bu yıl içerisindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için de yapılmıştır.

Koronavirüs salgınının yeniden ivme kazanmaya başladığı bu günlerde bulaşıcılığı çok yüksek olan hastalığın yayılımını azaltmak için her türlü etkinliğin belirlenen kurallar çerçevesinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması bir zorunluluktur.

Önümüzdeki günlerde 98 inci yıl dönümünü kutlayacağımız Zafer Bayramımızın da içerisinde bulunduğumuz salgın koşullarına göre kutlanması, çelenk sunma ve şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla gerçekleştirilmesi, bunun dışındaki etkinliklerin ise yüz yüze etkinlikler yerine özellikle dijital imkanların kullanılarak yapılması salgınla mücadelenin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda resmi programlarda resepsiyonların yapılmaması da salgınla mücadele sürecinin bir gereğidir.''

30 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türk milletinin zafer bayramının kutlandığı gün 30 Ağustos'ta, sokağa çıkma ysağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı, ''Bilinmelidir ki salgın şehir, bölge, kişi, etkinlik gibi unsurlara göre hareket etmemektedir. Bu doğrultuda Devletimizin ve özelinde Bakanlığımızın aldığı her türlü tedbir kararı, herhangi bir ayrım gözetmeksizin (resmi-dini bayram, 15 Temmuz anması vb.) tüm etkinlikler için benzer şekilde alınmaktadır.'' şeklinde vatandaşı dikkatli olmaları için uyardı.

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