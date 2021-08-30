30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen tören, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen tören, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği'nde devam eden programda Vali Coşkun, şehitlik defterini imzaladı. Şehitlik ziyaretinde Vali Coşkun, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakıp dua ettiler. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında daha sonra ise Valilik Makamında Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un tebrikleri kabulü ile devam etti. Tebriklerin kabulünün ardından, Vali Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş, Valilik Meydanı'nda düzenlenen geçit töreninde kıtaların ve vatandaşlarımızın bayramını kutladı. Törende, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Mesajı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Kutlama programı, Gazi Ortaokulu öğrencisi Asel Sera Yapalak'ın okuduğu 30 Ağustos temalı şiir ve geçit töreni ile sona erdi. Programa, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, şehit aileleri ve gazilerimiz, Kahramanmaraş Milletvekillerimiz Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İstiklal Üniversitesi Rektörü Dr. Sami Özgül, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, STK Temsilcileri ile Kamu kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Kaynak: Habermetre