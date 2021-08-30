Son dakika: Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması
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Son dakika: Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... KONYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak kutlandı.

KONYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak kutlandı.

Konya'daki tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri katıldı. Çelengin bırakılmasının ardından 'Zafer için pedalla' temalı bisiklet turu gerçekleştirildi ve şehitlik ziyaret yapıldı. Törenler, koronavirüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştirildi.


Son dakika: Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması
Son dakika: Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması
Son dakika: Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması
Son dakika: Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması
Son dakika: Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması
Son dakika: Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması
Son dakika: Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması
Son dakika: Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması
Son dakika: Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması
Son dakika: Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması
Son dakika: Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması
Son dakika: Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması
Son dakika: Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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