30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

Erzincan Belediyesi Mehter Takımı ve İnce Saz Orkestrası 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ortak konser verdi.

Erzincan Belediyesi Mehter Takımı ve İnce Saz Orkestrası 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ortak konser verdi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen konser programına Milletvekili Burhan Çakır, Belediye Başkanımız Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, eski Milletvekili Sebahattin Karakelle AK Parti İl Başkanı Mehmet Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksu, CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, İyi Parti İl Başkanı Ümit Özker, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, mehter takımı ve ince saz orkestrası ortak konseri ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun; "Biz tarihe imzasını atmış ve bu tarihin seyiri içerisinde yüzyıllarca mücadele etmiş, netice itibari ile Anadolu'yu yurt olarak benimseyip buradaki mücadelemizi taçlandırıp 30 Ağustos gibi yüzlerce zafere imza atmış bir milletin mensubuyuz. Erzincan olarak bu zaferleri kutlamak bizim şiarımız ve vazgeçilmezimizdir. Erzincan 30 Ağustos Zafer Bayramını böyle canlı ve bütün ruhuyla benimsemiş karşılıyor olması büyük Türk milletinin evlatlarının bu coğrafyada daha nice bin yıllarca kalacağının en bariz göstergesidir. Sizlerin bu duruşunu yürekten kutluyorum. " dedi.

Mehter takımı ve ince saz orkestrası ortak konserinde mehter marşları, kahramanlık türküleri ve halk müziği eserleri seslendirildi. Cumhuriyet Meydanını dolduran vatandaşlar ay yıldızlı bayraklarla marş ve türkülere eşlik etti.

Kaynak: Habermetre