30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırşehir'de kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırşehir'de kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırşehir'de kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Kırşehir'de de kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Kırşehir'de de kutlandı.

Vatandaşın yoğun katılım gösterdiği tören öncesi Cacabey Meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program; Vali İbrahim Akın'ın Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri almasının ardından valilik önünde devam etti. Programda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tarihi süreci anlatıldı. Kırşehir Belediyesi Mehteran Takımının zafer marşlarını seslendirdiği törende, kahramanlık şiirleri okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden gençlerin oluşturduğu grup Anadolu Ezgileri Halk Oyunları gösterisi yaptı. Kırşehir Valiliği önünde düzenlenen program resmi geçit töreninin ardından sonlandırıldı.

Törene, Vali İbrahim Akın ile birlikte Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Vatan Karakaya, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve emniyet personeli, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRŞEHİR

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırşehir'de kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırşehir'de kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırşehir'de kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırşehir'de kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırşehir'de kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırşehir'de kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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