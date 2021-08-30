30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KABUL TÖRENİ YAPILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KABUL TÖRENİ YAPILDI

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KABUL TÖRENİ YAPILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile gün boyunca devam eden kutlama programı akşam saatlerinde Fıstık Park'ta yapılan kabul töreni ile son buldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile gün boyunca devam eden kutlama programı akşam saatlerinde Fıstık Park'ta yapılan kabul töreni ile son buldu.

Gaziantep Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen Kabul Törenine Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül Hanımefendi ile birlikte, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ ve protokol üyeleri eşleri ile birlikte katıldı.

Gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Akabinde Vali Davut Gül, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bugün Zaferin 99. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatarak dosta ve düşmana millet olarak devlet olarak bu topraklarda misafir olmadığımızı, ev sahibi olduğumuzu gösterdiklerini vurguladı.

Zafer dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, öncesinde ve sonrasında bu topraklar için kanını akıtan şehit olan, gazi olan herkese minnettar olduklarını ifade eden Vali Davut Gül, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün itibariyle Zaferin üzerinden 99 yıl geçmiş, aynı ruhla yolumuza devam ediyoruz. Bizler bu süreçte kardeşliğimizi muhafaza ediyoruz, muhafaza edeceğiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ediyoruz. Birbirimizi gibi düşünmeyebiliriz, birbirimiz gibi hareket etmeyebiliriz ama bu Ülkenin temel değerlerinin yükselmesi için, yücelmesi için, devamlı ve daim olması için herkes elinden geleni yapıyor. İnşallah Şehitlerimizin bize emanet ettiği bu toprakları yüzyıllar sonra, bin yıllar sonra yeni nesillere bizler de devretmiş olacağız. Bu vesileyle her birinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor, Zafer Bayramınızın Kutlu olmasını diliyorum. "

Büyükşehir Belediye Bandosu'nun verdiği zafer marşlarından oluşan mini konserin ardından gecenin sonunda Vali Davut Gül ve protokol üyeleri katılan misafirleri uğurladı.

Kaynak: Habermetre

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mehmet Nuri Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Umut Meraş Salih Uçan Erol Bulut Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KABUL TÖRENİ YAPILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 23:40:02. #1.14#

title