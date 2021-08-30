30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İLİMİZDE COŞKU İLE KUTLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Kutlama töreni ilk olarak Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Düzenlenen törene Valimiz Ali Fuat Atik, Denizli Ak Parti Milletvekili Şahin Tin, CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, İyi Parti Milletvekili Yasin Öztürk, Bağımsız Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan V. Piyade Albay Cengiz Güven, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Adalet Komisyonu Başkanı Halil Ortaköy, İdare Mahkemesi Başkanı Ali Hüküm, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısac, Baro Başkanı Av. Adnan Demirdöğer, Vali Yardımcıları Ali Nazım Balcıoğlu, Halil Canavar, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okundu.

Valilik Makamı'nda düzenlenen Tebrikat Töreni'nde, Valimiz Ali Fuat Atik, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan V. Piyade Albay Cengiz Güven, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tebrikleri kabul ettiler. Tebrikat Töreni'nin ardından Valimiz Ali Fuat Atik, Kabul Töreni'ne katıldı.

Program, Valilik önündeki tören alanında düzenlenen kutlama etkinlikleri ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okundu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı"nın okunmasının ardından İstihkam Binbaşı Mustafa Sağlam, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı 99. yıl etkinlikleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi, askeri tören birliklerinin geçişi, Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği üyelerinin askeri araç ile geçişi, askeri araçların geçişi ve sporcuların Türk Bayrağı - Atatürk Posteri ile geçişlerinin ardından son buldu.

Kaynak: Habermetre