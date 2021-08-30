30 Ağustos Zafer Bayramı Iğdır'da büyük bir coşkuyla kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

30 Ağustos Zafer Bayramı Iğdır'da büyük bir coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Iğdır'da büyük bir coşkuyla kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Iğdır'da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Iğdır'da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Iğdır'da düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Zübeyde Hanım bulvarında bulunan Belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması devam etti.

Çelenk sunulması sonrası Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, ve 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Ramazan Sedat Baş, Valilik binasında protokolün tebriklerini kabul etti. Tebrik sonrası belediye meydanında düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı da okundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri folklor gösterisi ve tören geçişi ile son buldu.

Törene Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Ramazan Sedat Baş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - IĞDIR

30 Ağustos Zafer Bayramı Iğdır'da büyük bir coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Iğdır'da büyük bir coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Iğdır'da büyük bir coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Iğdır'da büyük bir coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Deniz Düm Tek Tek Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Marcao Cristiano Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
30 Ağustos Zafer Bayramı Iğdır'da büyük bir coşkuyla kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 12:22:01. #1.14#

title