30 Ağustos Zafer Bayramı için 30 kilometre yürüyecekler
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30 Ağustos Zafer Bayramı için 30 kilometre yürüyecekler

30 Ağustos Zafer Bayramı için 30 kilometre yürüyeceklerERZURUM'un Oltu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 'Zafer Yürüyüşü' etkinliği düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı için 30 kilometre yürüyecekler
30.08.2020 23:59 | Son Güncelleme: 30.08.2020 23:59

30 Ağustos Zafer Bayramı için 30 kilometre yürüyecekler

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 'Zafer Yürüyüşü' etkinliği düzenlendi.Zafer Bayramı'nın 98'inci yıldönümü için Atatürk resimli tişörtleri giyinen 30 doğasever, 1 kilometresi bayraklı olmak üzere toplam 30 kilometre yolu gün boyu yürüyerek katedecek. Günün anısına 30 kilometrelik yürüyüş düzenlediklerini söyleyen Oltulu doğasever edebiyat öğretmeni Hakan Yeşilyurt, Doğa severler olarak hafta sonları yürüyüşler düzenliyorduk. Fakat bu sefer ki yürüyüşümüz farklı bir anlam taşıyor. Koranavirüs nedeniyle ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Zafer Bayramı da kutlamalara getirilen kısıtlamadan nasibini aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı bizler için çok önemli. Bu nedenle pandemi gölgesinde de olsa sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bu bayramın coşkusunu yükseklerde yaşamanın keyfini yaşayacağız diye konuştu.

Ormanlık alanda belirlenen 30 kilometrelik parkuru tamamlamak için sabahın erken saatlerinde yola çıktıklarını ve yürüyüşü akşam saatlerinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Yeşilyurt, Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz dedi.


Kaynak: DHA

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